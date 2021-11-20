План вакцинации в Воронежской области выполнили более чем на 70%

ТАСС, 20 ноября. Показатель вакцинации от коронавируса в Воронежской области превысил 71% от плана. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"71,42% (1 082 980 человек, получивших как минимум первый компонент вакцины, при плане 80% от взрослого населения региона - 1 516 376 человек) (от плана вакцинированы в регионе)", - говорится в сообщении.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Воронежской области с начала пандемии зарегистрировано 169 775 случаев заболевания, в том числе 745 за последние сутки. Выздоровели 121 904 человека, отмечено 5 465 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 1 113 876 жителей, второй - 993 600. Уровень коллективного иммунитета составляет 45,3%.