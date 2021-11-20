Москвичей призвали быть внимательнее на улице из-за ветра до 18 м/с

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали не укрываться под деревьями и быть более внимательнее на улице из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня возможны порывы ветра до 13-18 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временами небольшие осадки - дождь и снег. Температура воздуха от нуля до двух градусов.