{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичей призвали быть внимательнее на улице из-за ветра до 18 м/с

Температура воздуха прогреется от нуля до двух градусов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендовали не укрываться под деревьями и быть более внимательнее на улице из-за сильного ветра с порывами до 18 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня возможны порывы ветра до 13-18 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временами небольшие осадки - дождь и снег. Температура воздуха от нуля до двух градусов.

Теги
Россия
Мальчику из Якутии передадут корову, о покупке которой он попросил президента
Планируют также решить вопрос улучшения жилищных условий семьи, в которой воспитывается ребенок
Читать полностью