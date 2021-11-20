Бастрыкин поручил обжаловать решение суда по делу об отравлении метанолом в Казани

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственным органам обжаловать решение суда, который отказался арестовать подозреваемого по уголовному делу об отравлении метанолом в Казани. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в сбыте спиртосодержащей продукции, о которой ходатайствовало следствие, избрана не была. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, прокуратура данное решение не обжаловала. В связи с тем, что дальнейшая деятельность данного лица может привести к повторению подобной трагедии, а также с учетом необходимости установления производителя контрафактной жидкости, председатель СК РФ поручил подчиненным обжаловать решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Республике Татарстан В. А. Липскому повторно доложить о ходе расследования и проведенных следственных действиях.

Суд в Казани 19 ноября отказал в ходатайстве следователя арестовать одного из продавцов контрафактного алкоголя, который проходит фигурантом дела о массовом отравлении метанолом студентов в Казани.

По данным медиков, во вторник в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола", трое из них - в реанимационном отделении, одна из девушек была в коме, утром 19 ноября она умерла в больнице. На сегодняшний день большинство из поступивших в стабильном состоянии. Позже в больницу обратились еще два человека в Москве и Башкирии, которые также употребляли алкоголь в этой компании в Казани. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 15 человек.

Полиция установила, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Однако он случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем. СК возбудил уголовное дело. Полицейские задержали пятерых подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.