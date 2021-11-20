Мурашко поддержал создание рабочей группы для признания ковид-сертификатов с Израилем

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал создание рабочей группы по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации против ковида между Россией и Израилем. Данное предложение обсуждалось в ходе недавнего видеозвонка с министром здравоохранения Ницаном Горовицем, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ по итогам встречи Мурашко с правительственной делегацией Израиля, которую возглавил министр туризма страны Йоэль Развозов.

"Нами собран огромный массив данных по каждому случаю заболевания COVID-19, а также создан регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. Доступ к данным и электронным сертификатам осуществляется через портал госуслуг с применением QR-кода, поэтому вопрос подтверждения факта вакцинации и повторной вакцинации реализован у нас в полной мере", - сообщил Мурашко, слова которого приводит пресс-служба.

Главной темой встречи стало создание условий для возобновления взаимных поездок между Россией и Израилем. По словам Развозова, третью дозу вакцины от ковида в стране получили уже две трети населения. "Человек считается вакцинированным, если он получил последнюю дозу вакцины не ранее, чем 6 месяцев назад. Если через шесть месяцев не пройдена повторная вакцинация - человек считается не вакцинированным и на него распространяются соответствующие ограничения, такие как необходимость соблюдать карантин. Идет активная вакцинация детей и подростков. Мы знаем о высокой эффективности российской вакцины "Спутник". Также мы ознакомились с российской системой электронных сертификатов о вакцинации на портале госуслуг, которая работает эффективно. Поэтому планируется с 1 декабря разрешить въезд в Израиль для россиян, привитых "Спутником". У нас еще есть время, чтобы проработать все необходимые условия и формальности", - рассказал он.

Глава штаба по коронавирусу Израиля Салман Зарки в свою очередь добавил, что в настоящее время по прилете в Израиль в аэропорту иностранцы, имеющие сертификат вакцинации и основания для въезда в страну, сдают анализ крови для выполнения серологического теста на антитела. "По мнению российской стороны, процедуры тестирования по прилете можно было бы избежать и тем самым упростить процедуру въезда в случае признания результатов серологического теста из российской лаборатории", - отмечается в пресс-службе Минздрава. Там добавили, что Мурашко и Развозов договорились продолжить обсуждение конкретных условий для выполнения взаимных поездок россиян и израильтян и других вопросов взаимного сотрудничества двух стран.