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Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием

Премьер-министр отметил вклад предстоятеля РПЦ в упрочнение гражданского мира и согласия

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, отметив его вклад в упрочнение гражданского мира и согласия. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Многие годы Вы последовательно и твердо отстаиваете непреходящие нравственные ценности православия. С присущей Вам мудростью и ответственностью содействуете упрочению гражданского мира и согласия, утверждению в обществе идеалов милосердия и взаимоуважения", - отметил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что под предстоятельством патриарха Кирилла Русская православная церковь сохраняет свою роль символа тысячелетних основ российской жизни, принимает активное участие в решении важнейших социальных задач, вносит вклад в сохранение духовных традиций, развитие культуры, истории и русского языка.

"От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, доброго здоровья, успехов в трудах на благо Отечества и наших граждан", - говорится в телеграмме.

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