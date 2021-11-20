Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с 75-летием

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием и отметила его вклад в достижение гармонии церкви, общества и государства.

"Вы очень многое сделали для сохранения православия в мире, отстаивали позиции православия. И все это очень ценят. За годы Вашей работы удалось достичь гармонии церкви, общества и государства, что очень важно. И, конечно, на всех этапах Вы по-новому раскрывали институт церкви, Вы его развивали", - сказала спикер Совфеда на встрече с патриархом в патриарших покоях храма Христа Спасителя.

По ее словам, патриарх Кирилл развивал институт церкви и в самые сложные периоды, когда были гонения на церковь. "Конечно, огромную роль Вы сыграли в тяжелый период для нашей страны распада Советского Союза, сохранив единое каноническое православное пространство", - отметила Матвиенко.

Также председатель верхней палаты парламента сказала об авторитете, которым патриарх пользуется не только в России, но и за рубежом. "Вы, когда вступали на патриарший престол, Вы сказали, что дело не только в количестве храмов, но и во влиянии церкви на жизнь каждого человека и на общество в целом. Вам удалось добиться в этом больших успехов. Главное, что Вы не просто реализовали свою мечту с детства стать священником, прошли сложный путь до патриарха всея Руси, но это было на благо России, на благо верующих", - сказала она.

Матвиенко поблагодарила патриарха Кирилла за сотрудничество с Советом Федерации. "Мы очень ценим формат парламентских Рождественских слушаний. Он стал хорошей традицией и обрел свой вес, свое звучание. Мы уже готовимся к следующим слушаниям в январе. Будем очень рады, если Вы примете участие, и мы вместе сможем их провести", - сказала она.

Сенатор пожелала патриарху Московскому и всея Руси здоровья, долгих лет и "чтобы пасторская служба звучала так же живо, убедительно во благо Господа Бога и России".