Поврежденную оползнем федеральную трассу восстановили в Сочи

СОЧИ, 20 ноября. /ТАСС/. Дорожное покрытие на федеральной автодороге А-147 в районе Мамайского перевала в Сочи восстановили после размытия, вызванного оползнем в октябре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

В октябре в результате активизации оползневых процессов на участке феральной автодороги в районе Мамайского перевала образовался аварийный участок, на котором отмечалось размытие дорожного полотна.

"На федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала оперативно восстановлено временное дорожное полотно. <…> Сейчас движение автомобилей осуществляется в штатном режиме по двум полосам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по поручению главы города Алексея Копайгородского налажено межведомственное взаимодействие, которое позволило нормализовать движение автотранспорта на участке трассы. На место стянута вся необходимая специализированная техника, задействованы специалисты, имеется необходимый запас материалов для выполнения ремонтных работ в круглосуточном режиме.