Бюсты Героям РФ смогут ставить по месту жительства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому бронзовые бюсты Героям России и Героям Труда смогут устанавливать не только на их малой родине, но и по месту жительства. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Указ вносит изменения в положение о государственных наградах РФ. "В случае присвоения лицу звания Героя РФ и звания Героя Труда РФ на его родине или по месту фактического проживания на основании указа президента РФ в ознаменование подвига устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью", - говорится в документе.

Ранее монумент мог быть поставлен только на малой родине героя.

В советские годы бронзовые бюсты устанавливались на малой родине дважды Героев Советского Союза, дважды Героев Социалистического Труда или обладателей обоих этих званий.

О званиях

Почетное звание Герой Российской Федерации - высшая государственная награда РФ, которая присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига", в том числе посмертно. Кроме того, ее могут быть удостоены лица, ранее заслуженно представленные к званию Героя Советского Союза, но не получившие его своевременно, например ветераны Великой Отечественной войны. Также награда присваивается за трудовые заслуги, в частности за разработку и проведение испытаний техники, за достижения в области спорта.

Решение о награждении званием Героя РФ или о лишении его принимает президент РФ.

Звание Героя Труда также является государственной наградой РФ, оно служит степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. С учетом награждения 30 апреля 2021 г. звание Героя Труда РФ присвоено как минимум 72 гражданам России.