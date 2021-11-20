Путин направил приветствие участникам V съезда "Российских студенческих отрядов"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам V съезда Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" отметил преемственность российского студенчества и его вклад в социально-экономическое развитие страны. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что российское студенчество с честью продолжает замечательные традиции многих поколений своих предшественников, вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие страны, стремится изменить к лучшему жизнь людей в родных городах и поселках, - говорится в приветствии. - Бойцы студенческих отрядов открывают новые горизонты для приложения своих сил и талантов и с присущими юности энергией и энтузиазмом берутся за самые сложные и ответственные задачи. Они трудятся в строительстве и на объектах ТЭК, в учреждениях социальной сферы и агропромышленном комплексе, вместе с медицинскими работниками в качестве волонтеров находятся на переднем крае борьбы с последствиями коронавирусной инфекции".

Президент также отметил важную консолидирующую, организаторскую и воспитательную роль "Российских студенческих отрядов", которые помогают тысячам юношей и девушек выбрать надежную профессию, обрести верных товарищей и единомышленников.

"Российские студенческие отряды" - крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тыс. молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Датой начала развития движения современных студенческих отрядов следует считать 17 февраля 2004 года, когда в Москве в Государственном Кремлевском дворце был проведен Всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию движения студенческих отрядов Российской Федерации.