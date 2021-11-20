РПЦ положительно оценила решение комитета ООН по нарушениям прав верующих на Украине

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Решение Комитета ООН по правам человека, призвавшего власти Украины гарантировать осуществление религиозных свобод в стране и обеспечить расследование всех случаев насилия в отношении верующих, можно только приветствовать как первый подобный шаг со стороны международного сообщества. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Комитет ООН по правам человека ранее выразил обеспокоенность преследованиями журналистов и правозащитников на Украине, а также медленными темпами расследования убийств, совершенных в январе - феврале 2014 года в Киеве и в мае 2014 года в Одессе. Обеспокоенность у экспертов вызвали также сообщения о "насилии, запугивании и актах вандализма" в местах отправления культа в связи с "процессом перехода церквей и религиозных общин из Украинской православной церкви во вновь созданную Православную церковь Украины". В этой связи комитет выразил озабоченность "сообщениями о бездействии полиции во время таких инцидентов и отсутствием информации о расследованиях, проводимых государством".

"Я положительно оцениваю это решение Комитета по правам человека ООН, потому что впервые на международной площадке было ясно сказано о том, что на Украине происходит нарушение прав человека <…>. Все то беззаконие, которое творилось при президенте [Петре] Порошенко, до настоящего времени не получало должную оценку у международного сообщества. Сейчас эта оценка дана, и это само по себе важно", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что известно, как на самом деле происходил "переход" общин УПЦ в созданную раскольническую структуру. В подавляющем большинстве случаев, отметил архиерей, не было никакого добровольного перехода, а "был захват храмов, который сопровождался насилием, избиениями", когда верующих изгоняли из церквей.

Отвечая на вопрос о том, изменит ли что-то обнародованный доклад комитета ООН, представитель РПЦ заметил, что это зависит от украинских властей. По его словам, если в Киеве прислушаются к тому, что было сказано на площадке ООН, и захотят остановить волну гонений на каноническую церковь, то "у них есть все для этого возможности".

Комитет ООН по правам человека, состоящий из 18 независимых экспертов, следит за выполнением государствами Международного пакта о гражданских и политических правах, вступившего в силу в 1976 году.