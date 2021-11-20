Володин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вносит большой вклад в сохранение духовно-нравственных основ общества и укрепление многонационального мира. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина по случаю 75-летия главы Русской православной церкви.

"Посвятив себя пастырскому служению, вы многое делаете для укрепления веры, сохранения духовно-нравственных основ и традиционных ценностей нашего общества. Заботитесь о просвещении и воспитании молодежи", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

По его словам, вклад патриарха "в упрочение межнационального мира и согласия, благотворительная деятельность заслуживают уважения".

Председатель Госдумы пожелал патриарху Кириллу здоровья, душевных сил и всего самого доброго.