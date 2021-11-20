В МЧС предупредили о гололедице, мокром снеге и сильном ветре в Москве до вечера 20 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о гололедице, мокром снеге с дождем и ветре с порывами до 20 метров в секунду до вечера субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 20 ноября местами в Москве сохранятся осадки (мокрый снег, снег с дождем), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, сохранится усиление ветра с порывами до 15-20 м/ с", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области также предупредили о непогоде с 17:00 мск и до конца суток. Местами в Подмосковье ожидается гололед.

В МЧС рекомендуют водителям на дорогах значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений. Автомобили лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.