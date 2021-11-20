Умер последний немецкий участник движения Сопротивления во Франции

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Последний немецкий участник французского движения Сопротивления, которое боролось против фашизма во времена Второй мировой войны, Эрхард Штенцель умер в возрасте 96 лет. Об этом ТАСС сообщили в байк-клубе "Ночные волки", участники которого поддерживали дружеские связи с ветераном.

"Сегодня на 97-м году ушел из жизни немецкий ветеран-антифашист, настоящий и верный друг России Эрхард Штенцель. Он был последним немецким бойцом движения Сопротивления во Франции, сражавшегося против фашизма", - сообщили в байк-клубе.

Уточняется, что ветеран проживал в городе Фалькензе. По информации байк-клуба, его военный путь начался в 1943 году, когда он был призван в Вермахт, но после он перешел на сторону партизанских отрядов Сопротивления из города Руан. Его отец был убит в концлагере Бухенвальд, потому что был противником фашистской идеологии. Нацисты заочно приговорили Штенцеля к смертной казни.

Также в байк-клубе отметили, что Германия, несмотря на обращения общественности, не отметила заслуг ветерана. Однако "Ночные Волки Германии", изучая архивы, узнали, что Штенцель был награжден в мае 1954 Крестом добровольцев Сопротивления.

В клубе отметили, что в последние годы участники байкерского объединения сдружились с ветераном. В 2020 году "Ночные волки" установили природный камень с памятной табличкой и посадили саженец дуба у окон дома Штенцеля и организовали прямой эфир с ветераном из России Игнатом Артеменко. "Сейчас "Ночные волки" собираются проводить в последний путь последнего немецкого ветерана [участника французского сопротивления], а камень с памятной табличкой и саженец передать местному музею города Фалькензе", - добавили в клубе.