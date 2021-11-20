В Северную Осетию поступило 100 кислородных концентраторов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Вторая партия кислородных концентраторов в количестве 100 единиц поступила в Северную Осетию. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Вторая партия кислородных концентраторов поступила в республику - 100 единиц. По информации Министерства здравоохранения РСО - Алания, аппараты уже переданы в республиканские медицинские организации для оказания помощи пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.

Накануне в Северную Осетию были поставлены еще 105 аппаратов, средства на приобретение техники были выделены из республиканского бюджета по поручению главы региона Сергея Меняйло.

Всего в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 902 человека. За сутки госпитализированы 53 человека.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.