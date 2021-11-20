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Дорогу к Чегемским водопадам в Кабардино-Балкарии отремонтируют в 2022 году

Планируется также устроить дорожное освещение

НАЛЬЧИК, 20 ноября. /ТАСС/. Часть дороги, ведущей к часто посещаемым туристами Чегемским водопадам и селам в Кабардино-Балкарии, отремонтируют в 2022 году, сообщил в субботу глава региона Казбек Коков на своей странице в Instagram.

"В ходе поездки в Чегемский район встретился с жителями селений Нижний Чегем и Хушто-Сырт, обсудили предстоящую в следующем году реконструкцию местных дорог, с просьбой о ремонте которых селяне обращались ранее. На сегодняшний день проектно-сметная документация готова, планируем приступить к работам уже в апреле 2022 года, они включат в себя устройство освещения и тротуаров, общая протяженность участка составит более семи км", - написал Коков.

Также в 2022 году устроят дорожное освещение от селения Хушто-Сырт до Чегемских водопадов. "Участок от водопадов до селения Булунгу в 2022 будет профилирован, после чего приступим к проработке вопроса укладки асфальтобетонного покрытия", - добавил он.

Коков также уточнил что в высокогорном селе Нижний Чегем по федеральной программе капитального ремонта сельских школ отремонтируют школу, а местные власти на ее территории построят спортивную площадку до 1 сентября. Прорабатывается и возможность строительства в селе физкультурно-оздоровительного комплекса. "В селении Хушто-Сырт жители указали на необходимость оказать содействие в организации работы общественного транспорта. В ближайшее время на маршрут встанут автобусы большей вместимости, а также будет скорректировано расписание их движения", - добавил глава Кабардино-Балкарии.

О дороге

Ранее сообщалось, что автомобильная дорога регионального значения "Чегем II - Булунгу", связывающая туристские объекты Чегемского района Кабардино-Балкарии, не удовлетворяет требованиям по нормативному состоянию.

Местные власти запросили субсидии из федерального бюджета на реконструкцию дороги по федеральному проекту "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Дорога ведет к высокогорным местам отдыха - Чегемские водопады, селению Булунгу, парадрому Чегем в Чегемском ущелье региона и турбазы "Башиль" и "Чегем", а также к пограничной заставе.

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