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Очередной рекорд суточной вакцинации в Петербурге превысил 38,8 тыс. инъекций

Вакцинацию в городе завершили более 2 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Рекорд суточной вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге уже в пятый раз побит и составил 38 833 инъекции. Об этом сообщила в субботу пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

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"За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20 890 человек, а всего сделано 38 833 инъекции. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города", - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Всего в Санкт-Петербурге, по данным городской администрации, завершили цикл вакцинации 2 083 014 человек, запас вакцины в городе на 20 ноября составляет 498 203 дозы.

В Санкт-Петербурге работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 49 мобильных прививочных пунктов.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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