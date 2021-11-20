СМИ: полиция задержала 30 активистов, заблокировавших движение по мосту в Лондоне

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Тридцать активистов, заблокировавших движение по мосту Ламбет в центре Лондона, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в субботу сообщило агентство PA со ссылкой на столичную полицию.

Отмечается, что активисты вышли на улицы в знак протеста против обвинительных приговоров участникам движения Insulate Britain ("Утепли Великобританию"). Протестующие начали свое шествие в субботу от здания Высокого суда Лондона и завершили его сидячей демонстрацией на мосту Ламбет, в результате чего было частично парализовано движение в центре Лондона.

В четверг сторонники Insulate Britain получили тюремные наказания сроком от трех до шести месяцев за нарушение судебного запрета на создание препятствий движению транспорта по окружающей Лондон автостраде М25. С начала сентября активисты движения перекрывали дороги в британской столице и в других частях страны больше 20 раз, выбирая для этого самые загруженные участки и действуя в часы пик. Они призывали правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда.

Активисты заявляют, что дома в Соединенном Королевстве - одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, что способствует выбросам парниковых газов в атмосферу. В Insulate Britain также утверждают, что в Великобритании зимой и в конце осени ежегодно умирают до 10 тыс. пожилых людей, которые вынуждены экономить на обогреве жилья, подрывая свое здоровье.