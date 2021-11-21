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В Хабаровском крае сняли ограничение движения автобусов на участке трассы А-376

Ограничение ввели 19 ноября

ТАСС, 21 ноября. Движение автобусов на участке трассы А-376 в Хабаровском крае, ранее закрытом из-за непогоды, разрешено, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МЧС России. Ограничение было введено 19 ноября.

"С 10:00 (03:00 мск) 21 ноября снято ограничение для движения пассажирских автобусов на федеральной автодороге А-376 г. Хабаровск - п. Лидога - п. Ванино", - говорится в сообщении.

В Хабаровске утром в воскресенье температура составила минус девять градусов, облачно, временами ожидается снег. По данным МЧС, 22-23 ноября со смещением южного циклона на большей территории края ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, на побережье до 30-35 м/с. На дорогах возможны заносы и снежный накат.

Теги
РоссияХабаровский край
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