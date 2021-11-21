Завоз лошадей Пржевальского из США в заповедник "Оренбургский" отложили из-за пандемии

ОРЕНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Запланированный на октябрь 2021 года завоз лошадей Пржевальского из зоопарков США отложили на неопределенный срок из-за сложностей с подготовкой отправки и транспортировкой, связанных с пандемией. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Евгений Булгаков.

"В этом году мы полностью оформили все документы, получили все разрешения, но опять на последнем этапе пандемия коронавируса дала о себе знать, и завоз не состоялся. Второй год уже срывается из-за пандемии", - сказал он.

Завоз, по словам Булгакова, отложили на неопределенный срок. Такое обоюдное решение приняли специалисты по реинтродукции диких лошадей двух стран из-за возможных рисков на этапе реализации межконтинентальной перевозки животных. При этом первый и пока единственный в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского в Оренбургской области продолжает работать над генетическим разнообразием популяции, специалисты ищут иные пути.

"В данный момент мы ведем переговоры с Чехией, с Пражским зоопарком о завозе лошадей, подготавливаем почву. Пока это лишь официальная переписка, мы продумываем возможность. Очень хотим сделать еще один завоз, из Чехии было бы прекрасно, потому что у них отличные лошади хорошей и старой генетической линии", - отметил Булгаков.

Параллельно в Оренбуржье работают над подготовкой к отправке группы лошадей-основателей популяции для второго в России центра реинтродукции, создаваемого в Хакссском заповеднике. Транспортировка должна состояться осенью 2022 года. Перед этим отобранные лошади пройдут обязательный 30-дневный ветеринарный карантин.

"Лошадей мы выбираем уже сейчас, но в социальных группах лошади Пржевальского все очень живо происходит, все меняется каждый месяц, поэтому точно с кандидатами мы еще не определились, но это будет группа лошадей-основателей, состоящая из кобыл и жеребцов, кобыл будет больше. В основном это будет молодняк, но мы обязательно отправим кого-то и поопытнее, что прописано в рекомендациях по разведению лошади Пржевальского: обязательно должна быть опытная особь, желательно парочка. Поэтому будут как молодые, так и более зрелые и опытные особи, сбалансированный состав. Количественный состав точно еще тоже не определен, примерно будет около десяти лошадей", - объяснил Булгаков.

Лошади Пржевальского в оренбургских степях

Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красный список международного союза охраны природы и в первое приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Последним местом обитания этих животных была западная Монголия. Существующее современное поголовье берет начало от животных, отловленных в Монголии в 1899-1903 годах. По данным Международной племенной книги, в настоящий момент численность вида составляет около 3 тыс. голов.

Участок "Предуральская степь" заповедника "Оренбургский" считается последним в России единым крупным естественным участком не распаханной типичной ковыльной степи. В 2015 году здесь стартовала программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в естественной природной среде обитания. С 2015 по 2017 год на территорию участка прибыли три группы животных из биорезерватов Франции и Венгрии, с 2018 года здесь появились на свет первые жеребята. К началу зимы Центр реитродукции подходит в составе 69 особей, которые живут в четырех гаремных и двух холостяковых группах. При этом 15 жеребят появились на свет в 2021 году, что является рекордным показателем для заповедника.