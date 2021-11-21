На Камчатке из-за непогоды ограничили движение автобусов на участке между двумя поселками

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Движение маршрутного транспорта ограничили между двумя населенными пунктами на Камчатке из-за плохой видимости, обильного снега и сильного ветра, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого управления МЧС России.

"По информации КГКУ "Камчатуправтодор", днем 21 ноября ограничено движение для маршрутного транспорта на участке с 112-го по 305-й км автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково. Участок дороги находится между поселком Малки Елизовского муниципального района и селом Мильково Мильковского муниципального района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение ограничили из-за плохой видимости, обильных снежных осадков, сильного ветра и организации работ по снегоочистке.

Общая протяженность участка составляет 193 км, скопления автотранспорта на трассе нет.

В МЧС ранее сообщали, что накануне под влияние Охотоморского циклона попал ряд муниципальных районов, в том числе Елизовский и частично Мильковский. В управлении сообщали, что в ближайшие дни в ряде районов Камчатского края возможен сход снежных масс из-за циклона, также из-за сильных осадков ожидается повышение уровня на южных реках.