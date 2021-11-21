Путин поздравил сотрудников налоговой отрасли с Днем работника налоговых органов РФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов налоговой отрасли с Днем работника налоговых органов Российской Федерации. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"На протяжении многих лет ФНС России и ее территориальные органы проводят большую, содержательную работу по совершенствованию отечественной налоговой системы, реализации государственной политики в сфере контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что в последние годы сотрудники налоговой отрасли сумели укрепить налоговую систему страны и "обеспечили качественную модернизацию профильного законодательства" благодаря внедрению новых технологий и собственных современных подходов к решению задач.

"Важно не останавливаться на достигнутом, неустанно двигаться вперед, ведь от вашего профессионализма, ответственного отношения к делу напрямую зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов", - подчеркнул Путин.