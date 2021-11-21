Коэффициент распространения ковида в Москве впервые за неделю превысил единицу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье вырос до 1,08. Он превысил единицу впервые с 14 ноября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель также увеличился и достиг 0,99. Он превышает единицу в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Москве и Свердловской области (1,03).

В Нижегородской и Ростовской областях, а также в Пермском крае индикатор равен ровно 1, в Воронежской области - 0,99, в Красноярском крае - 0,98, в Самарской области - 0,97. В Санкт-Петербурге коэффициент составил 0,87, в Подмосковье - 0,75.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.