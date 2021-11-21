СМИ: пять человек помещены под стражу после беспорядков на Гваделупе

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Полиция поместила под стражу пять участников беспорядков, произошедших на Гваделупе (заморская территории Франции в Атлантическом океане) во время демонстраций против санитарных пропусков. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien.

По ее данным, одного из задержанных обвиняют в "насилии с применением оружия в отношении представителя власти", остальных четверых - в "кражах при отягчающих обстоятельствах".

Беспорядки прошли, несмотря на то что в ночь с субботы на воскресенье вступило в силу распоряжение властей о комендантском часе с 18:00 до 05:00 (с 01:00 до 12:00 мск) до 23 ноября. Такое решение, в свою очередь, было принято на фоне продолжительных протестов против санитарных пропусков, участники которых перекрывают дороги, жгут костры посреди улиц и грабят магазины на улицах.

В понедельник французский министр заморских территорий Себастьян Лекорню проведет совещание по ситуации на Гваделупе с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, а также с министром социальных дел и здравоохранения страны Оливье Вераном и с парламентариями этой заморской территории Франции.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в субботу в своем Twitter, что 2 250 полицейских и жандармов будут направлены в Гваделупу для поддержания порядка. В интервью газете Le Parisien министр уточнил, что среди них будут 50 служащих спецназа жандармерии и полиции - GIGN и RAID.

Санитарные пропуска были введены в республике в августе. Французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния.