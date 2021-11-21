Облздрав опроверг информацию о массовой вспышке инфекции в детской больнице Волжского

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Информацию о массовой вспышке инфекционного заболевания в детской больнице города Волжского Волгоградской области опровергли в региональном комитете здравоохранения. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация якобы о вспышке неизвестной инфекции в детской больнице города Волжского. По данным V1.ru, родители юных пациентов рассказали, что у каждого третьего ребенка поднялась температура под 40 градусов.

"Облздрав опровергает информацию о массовой вспышке инфекционного заболевания в детской больнице. У троих детей из разных палат, находящихся на лечении с разными диагнозами, в течение суток зафиксирована повышенная температура тела. При поступлении детей инфекционный анамнез не отягощен. Проведенное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию показало отрицательный результат", - сказали в ведомстве.

Сообщается, что у троих детей отмечается разная симптоматика, их переведут в другое отделение. Медицинские работники, принятые родителями юных пациентов за врачей-инфекционистов, являются сотрудниками данного медицинского учреждения, осуществляющими экспресс-тестирование, добавили в облздраве.