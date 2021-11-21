В Якутске две линии электропередачи работают с ограничениями после аварии

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. График временных ограничений ввели на двух линиях Якутска для проведения энергетиками аварийно-восстановительных работ. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы Центральных электрических сетей компании "Якутскэнерго".

В воскресенье на подстанции "Южная" произошло аварийное отключение оборудования - вышел из строя один из трансформаторов. Под отключение попали жители нескольких районов города. Как добавили в пресс-службе, к 15:15 (09:15 мск) большая часть потребителей была запитана.

"На данный момент под ограничением продолжают оставаться потребители, запитанные с линий "СТМ" и "Племхоз", которые проживают в районе Покровского тракта и Сергеляхского шоссе. Для того чтобы завершить аварийно-восстановительные работы в максимально сжатые сроки, мы были вынуждены ввести временные ограничения по этим двум линиям с периодичностью включения и отключения по два часа", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному графику, работы запланированы на 21 и 22 ноября. В графике возможны изменения, добавили в компании.