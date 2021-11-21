Дагестанский медуниверситет проведет для своих студентов олимпиаду по детской хирургии

МАХАЧКАЛА, 21 ноября./ТАСС/. Четвертая олимпиада по детской хирургии, посвященная 90-летию со дня рождения советского и российского врача, профессора Гаджимурада Гаджимирзаева, пройдет с 29-30 ноября в Дагестане. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Дагестанского государственного медицинского университета.

"IV Олимпиада по детской хирургии, посвященная 90-летию со дня рождения профессора советского и российского врача Гаджимурада Гаджимирзаева пройдет 29-30 ноября. Для участия в олимпиаде приглашаются студенты четвертых-шестых курсов педиатрического и лечебного факультетов", - говорится в сообщении.

"В рамках состязания командам предстоит пройти шесть этапов. Брейн-ринг, этапы операций, диагностика, знание хирургических инструментов, вязание хирургических узлов и десмургия",- добавили в пресс-службе вуза.

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.