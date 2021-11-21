Правительство Великобритании не планирует делать вакцинацию от COVID-19 обязательной

"Нет, [мы никогда не введем обязательную массовую вакцинацию]. Австрия и другие государства имеют право принимать самостоятельные решения о необходимых мерах, но нам повезло с тем, что в Великобритании число колеблющихся по поводу необходимости сделать прививку меньше, чем в других странах Европы, хотя у нас такие люди тоже есть", - отметил Джавид, добавив, что британские власти оставят большинству граждан право выбора в вопросе о вакцинации, при этом проводя активную разъяснительную работу с теми, кто колеблется.

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании не планирует когда-либо делать вакцинацию от коронавируса обязательной для большинства жителей королевства. Об этом заявил глава Минздрава страны Саджид Джавид, выступая в эфире воскресной программы Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

Он признал, что в королевстве прививки от COVID-19 уже стали обязательны для соцработников, которые непосредственно контактируют с пожилыми людьми, инвалидами и тяжелобольными, а с апреля следующего года такое же требование начнет действовать для медработников, если их обязанности предполагают контакты с пациентами. Однако, по его словам, эти меры продиктованы заботой о здоровье особо уязвимых для вируса граждан и их нельзя сравнивать с обязательной массовой вакцинацией, которую с февраля намерены проводить власти Австрии.

Джавид также отметил, что Лондон регулярно изучает необходимость пересмотра правил въезда в королевство из других стран, однако пока не видит необходимости ужесточать их для жителей континентальной Европы, где заболеваемость COVID-19 за последние недели сильно выросла.

"Сейчас там имеют дело с дельта-штаммом, тогда как у нас уже [давно доминирует] вариант дельта, так что я не уверен, что новые правила принесут много пользы. При этом мы внимательно следим за распространением всех новых штаммов", - отметил министр.

Результаты вакцинации

К настоящему моменту больше 88% британцев старше 12 лет (почти 51 млн человек) получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса. Больше 80% подростков и взрослых вакцинированы полностью, а свыше 25% уже также получили третью дозу одного из применяемых в стране препаратов.

Заболеваемость COVID-19 в королевстве резко выросла летом и остается на относительно высоком уровне. В октябре был отмечен рост заболеваемости, однако с начала ноября показатели пошли на спад и сейчас в среднем в стране выявляется около 40 тыс. случаев заражения в сутки. Несмотря на это, число тяжелобольных пациентов в медучреждениях остается на приемлемом уровне и системе здравоохранения пока не грозит перегрузка. Ежедневно в королевстве отмечается порядка 150 смертей среди зараженных - в 7 раз меньше, чем на пике предыдущей волны эпидемии в январе этого года.

Сводные данные медицинских исследований, которые приводятся в последних докладах Национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, показывают, что используемые в стране вакцины после введения обеих доз с вероятностью в 80% защищают от развития болезни в условиях, когда в стране доминирует дельта-штамм вируса. Вероятность смерти в результате заражения COVID-19 после полного курса вакцинации снижается в среднем на 90%.

Согласно подсчетам NHS, успех кампании по массовой вакцинации населения позволил Великобритании предотвратить около 24 млн случаев заражения и больше 120 тыс. смертей. В общей сложности с начала пандемии в Соединенном Королевстве, согласно разным методикам подсчетов, после заражения коронавирусом умело от 144 тыс. до 167 тыс. человек.