Первый в Курской области молодежный центр адаптивного спорта создадут в 2023 году

КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Первый в Курской области молодежный центр адаптивного спорта для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья создадут к началу 2023 года. Занятия по нескольким спортивным направлениям уже идут, с открытием центра их число вырастет вдвое, сообщил ТАСС в воскресенье декан факультета физической культуры и спорта Курского государственного университета Дмитрий Беспалов.

"Реализация проекта уже началась, срок завершения - начало 2023 года. Сейчас ребята уже занимаются по разным видам спорта. Планируем, чтобы к концу реализации проекта было около 10 направлений, чтобы каждый мог найти себе занятие по интересам, возможностям и нозологии", - сказал собеседник агентства, отметив, что создание центра позволит заменить отсутствующую в регионе школу адаптивного спорта.

В настоящее время участники проекта - жители региона в возрасте от семи до 35 лет с ментальными нарушениями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, слабовидящие и слабослышащие на разных площадках в Курске занимаются вольной борьбой, фитнесом, плаванием, волейболом, оздоровительной гимнастикой. Параллельно закупается оборудование, необходимое для открытия молодежного центра адаптивного спорта. К работе центра привлекут не менее 90 добровольцев.

"Через год мы все сделаем, пандус, отдельный вход для ребят с колясками. Функционировать центр будет при спортивном клубе Курского государственного университета "Гепард", это ответвление его деятельности", - добавил Беспалов.