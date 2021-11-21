Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, отметив его заботу о восстановлении святынь и храмов.

"Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность", - сказал председатель правительства на встрече с предстоятелем Русской православной церкви (РПЦ). "Под вашим предстоятельством восстанавливаются святыни и строятся храмы - это очень ценно для людей и вызывает самое искреннее уважение", - считает глава кабинета министров.

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем и поблагодарил его за труды на благо россиян, большую подвижническую работу. Премьер-министр преподнес патриарху букет белоснежных роз.

В ответном слове предстоятель Русской православной церкви поблагодарил главу правительства за "личное доброе отношение к тем важным вопросам и тем программам, которые сегодня осуществляет русская церковь, восстанавливая некогда порушенное и строя новое".

"Вы всегда с добрым чувством и не формально относитесь к тому, чтобы поддержать восстановление исторической справедливости. Я благодарю вас за эту вашу жизненную и государственную позицию, и также благодарю вас за добрые личные отношения, которые я очень ценю", - сказал патриарх.

20 ноября Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 75 лет. С юбилеем его в субботу поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства наградил предстоятеля РПЦ орденом Святого апостола Андрея Первозванного.