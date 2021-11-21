В Якутске полностью восстановили энергоснабжение

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Якутске, ранее нарушенное в результате аварийного отключения оборудования на подстанции. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Центральных электрических сетей компании "Якутскэнерго".

"Энергетики Центральных электрических сетей завершили срочные аварийно-восстановительные работы на подстанции "Южная". В 21:51 (15:51 мск) электроснабжение всех запитанных от нее потребителей было восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

В воскресенье под ограничение попала часть потребителей ДСК, Покровского тракта и Сергеляхского шоссе в Якутске. Во время ремонтных работ энергетики производили поэтапное подключение линий. Так, на линиях "Племхоз" и "СТМ" был введен временный график ограничений.