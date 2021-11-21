СБ РФ: нужны меры для соблюдения запрета на владение иностранцами приграничной землей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Полное соблюдение запрета на владение иностранцами приграничными земельными участками в РФ требует дополнительных правовых и организационных мер. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".

"Следует принять дополнительные меры правового и организационного характера по безусловному исполнению положений земельного законодательства в части, касающейся исключения права собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на земельные участки, расположенные на приграничных территориях", - сказал Гребенкин, отвечая на вопрос, какие меры обсуждались на прошедшем 9 ноября совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ, посвященном реализации основ государственной пограничной политики.

Также, по словам замсекретаря СБ РФ, "назрела необходимость совершенствования действующего законодательства в части дополнительного стимулирования и поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите и охране государственной границы". По его словам, сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.