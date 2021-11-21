В финале конкурса "Мисс и мистер Студенчество России - 2021" примут участие 70 человек

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Финал XV Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта "Мисс и мистер Студенчество России - 2021" пройдет в понедельник в Москве. В нем примут участие 70 студентов в возрасте от 18 до 25 лет - 40 юношей и 30 девушек.

Финал состоится на сцене государственного академического театра "Русская песня". Впервые за всю историю конкурса организаторы приняли решение применить гибридный формат, в котором 13 студентов принимают участие в конкурсе дистанционно. В программу финала войдут дефиле в национальных и вечерних костюмах, показ творческих номеров, а также подведение итогов.

"Это большой праздник для меня и для всех организаторов. Потому что мы встречаемся с настоящей золотой, в самом лучшем смысле этого слова, молодежью нашей большой страны. Здесь рождается чудо, потому что ты видишь, какие потрясающие молодые люди живут в нашей стране, которые скоро будут ею управлять и уже многие из них сделали большие потрясающие социальные и не только проекты на благо нашей страны. И это очень вдохновляет!" - отметила Мисс Мира 2013 среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, член жюри конкурса Ксения Безуглова.

В жюри также вошли председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, Мисс Россия - 2019 Алина Санько и другие. Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна в официальной группе конкурса в социальной сети "ВКонтакте".

Основными целями проекта является выявление и формирование гармоничной личности, пропаганда здорового образа жизни, занятий творчеством и спортом, а также популяризация традиций и обычаев народов России. Проведение проекта включает в себя конкурсные испытания по таким направлениям как спорт, творчество, гражданская позиция и благотворительная деятельность.

Организаторами конкурса выступают Росмолодежь, Российский союз молодежи, Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, Московский политехнический университет. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки РФ, президентской платформы "Россия - страна возможностей", Ассоциации студентов и студенческих объединений России и национального конкурса красоты "Мисс Россия".