Благоустройство набережной в чеченском Урус-Мартане начнется в 2022 году

ГРОЗНЫЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству набережной реки Мартан в городе Урус-Мартан в Чеченской Республике планируется начать весной 2022 года в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом рассказала ТАСС начальник отдела приоритетных проектов Минстроя и ЖКХ региона Фатима Шамсудинова.

"Благоустройство порядка 2,8 тыс. кв. м общественной территории "Набережная реки Мартан" города Урус-Мартан планируется начать весной 2022 года. Территория является центральной пешеходной зоной города Урус-Мартан ", - рассказала собеседница агентства,отметив, что длина участка составит порядка 1 км.

Шамсудинова рассказала, что запланированы работы по озеленению, устройство десяти беседок, укладка брусчатки, а также установка современных скамеек. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, стоимость работ по благоустройству составит 10,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Чечне завершат благоустроено 34 общественных территорий, а также 15 дворов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". На работы запланировано 397 млн рублей.