СМИ: жители центральной части Ирана вторую неделю протестуют из-за дефицита воды

ТЕГЕРАН, 21 ноября. /ТАСС/. Жители иранского города в центральной части страны Шахре-Корд вышли в воскресенье на демонстрацию против дефицита воды. Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

По ее сведениям, митинг прошел в центральной части города и был завершен по требованию властей.

В пятницу несколько тысяч людей вышли на демонстрацию против дефицита воды в городе Исфахан, также расположенном в центральной части Ирана. Митинг прошел в пересохшем русле реки Заяндеруд около одного из средневековых мостов. Демонстрация стала продолжением множества мелких акций, которые проходили в провинции Исфахан на протяжении почти двух недель.

В результате сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи в Иране во многих городах страны наблюдается нехватка питьевой воды. Летом череда протестных акций в этой связи прошла в ряде городов Хузестана. При этом в ходе нескольких демонстраций имели место случаи применения неизвестными огнестрельного оружия, которые привели к нескольким жертвам и десяткам раненых.