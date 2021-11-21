В Петербурге завершили выплаты блокадникам к 80-летию Дороги жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,21 ноября. /ТАСС/. Почти две тысячи ветеранов, проживших менее четырех месяцев в блокадном Ленинграде, получили выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-летию Дороги жизни. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе администрации города.

"По инициативе Александра Беглова в связи с 80-летием Дороги жизни выплаты по 50 тысяч рублей получили 1 912 человек, которые менее четырех месяцев проживали в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года", - говорится в сообщении. Речь идет о тех, кого не затронул ранее указ о единовременной выплате.

Ранее указ о единовременной выплате гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в размере 50 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин. В ноябре вместе с пенсией и другими социальными пособиями Пенсионный фонд РФ автоматически перечислил выплату. В Петербурге ее получили 61 092 человека, в Ленинградской области - 3 156 человек.

Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера в зимний период 1941-1943 годов, стала единственной транспортной магистралью, которая связывала осажденный Ленинград со страной. Доставка хлеба по ней началась 22 ноября 1941 года. По ледовой дороге было вывезено свыше 1,4 млн ленинградцев и доставлено в блокадный город более 2,3 млн тонн грузов, основную часть которых составляло продовольствие.