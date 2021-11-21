На Гваделупе в ходе ночных беспорядков задержали почти 40 человек

ПАРИЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Полиция Гваделупы (заморская территории Франции в Атлантическом океане) задержала 38 человек в ходе ночных столкновений между противниками санитарных пропусков и принудительной вакцинации с представителями правоохранительных органов. Об этом сообщила в воскресенье префектура этой заморской территории Франции.

"Третью ночь подряд на Гваделупе происходят городские погромы. За прошедшую ночь были задержаны 38 человек. Они в кратчайшие сроки предстанут перед судом", - отмечается в коммюнике префектуры.

По данным местных властей, в ночь с субботы на воскресенье группы людей, зачастую вооруженных, устроили грабежи и погромы в центральных районах коммун Пуэнт-а-Питр, Бас-Терр или Ламантен. Они строили на улицах баррикады и разжигали костры, громили витрины магазинов и поджигали автомобили. Погромщики также вступали в столкновения со стражами порядка, доходило до применения огнестрельного оружия. За прошедшую ночь как минимум два служащих правоохранительных органов получили ранения.

Ситуация на Гваделупе

Беспорядки проходили в ночь на воскресенье, несмотря на то что за сутки до этого вступило в силу распоряжение властей о комендантском часе с 18:00 до 05:00 (с 01:00 до 12:00 мск) до 23 ноября. Такое решение, в свою очередь, было принято на фоне продолжительных протестов против санитарных пропусков, участники которых перекрывают дороги, жгут костры посреди улиц и грабят магазины.

В понедельник французский министр заморских территорий Себастьян Лекорню проведет совещание по ситуации на Гваделупе с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, а также с министром социальных дел и здравоохранения страны Оливье Вераном и с парламентариями этой заморской территории Франции.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в субботу в своем Twitter, что 2 250 полицейских и жандармов будут направлены в Гваделупу для поддержания порядка. В интервью газете Le Parisien министр уточнил, что среди них будут 50 служащих спецназа жандармерии и полиции - GIGN и RAID.

Санитарные пропуска были введены в республике в августе. Французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния.