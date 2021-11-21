Талибы установили новые правила работы афганских СМИ

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) определило новые правила работы СМИ в стране, обязав, в частности, женщин-телеведущих надевать хиджаб. Об этом сообщило в воскресенье местное агентство Pajhwok.

По его информации, соответствующие решения были приняты на специальном заседании, которое было организовано созданным талибами министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналогом существовавшего в 1996-2001 годы (когда радикалы контролировали большую часть страны) органа под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного") с функциями исламской "полиции нравов". На собрании присутствовали также представители местных телеканалов, газет и радиостанций.

"Местные СМИ должны учитывать в своей работе исламские ценности и служить национальным интересам", - заявил, обращаясь к присутствовавшим, представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

Назначенный талибами глава министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного шейх Мохаммад Халед в свою очередь отметил, что сформированное "Талибаном" временное правительство и СМИ "должны работать сообща во имя защиты исламских норм".

Новые порядки

Помимо обязательного ношения хиджаба для женщин-телеведущих, талибы в распространенном ими своде правил для представителей СМИ указывают на необходимость "воздержаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют женщины-актрисы". Кроме того, "фильмы местного и зарубежного производства, которые продвигают в афганском обществе неподобающие этические нормы, желательно не должны демонстрироваться". Вместе с тем развлекательные и юмористические передачи и комедии "не должны кого-либо оскорблять", а драматические фильмы "не должны подрывать религиозных норм и унижать человеческое достоинство".

Отдельным пунктом подчеркивается необходимость "воздерживаться от демонстрации фильмов и иных видеозаписей, на которых демонстрируется обнаженное человеческое тело". Строжайший запрет вводится относительно показа "сериалов, в которых актеры изображают пророка [Мухаммеда] и его сподвижников".

Ситуация вокруг СМИ

В октябре Национальный союз журналистов Афганистана проинформировал, что с момента захвата власти в стране талибами в стране закрылись более 70% СМИ, в основном из-за экономических трудностей и введенных "Талибаном" ограничений на доступ к информации.

В связи с происходящим союз журналистов уже неоднократно призывал международные организации незамедлительно принять меры для решения имеющихся проблем, поскольку в противном случае "в стране может вскоре наступить конец свободе прессы и другим человеческим и гражданским свободам".

Между тем в начале ноября талибы объявили о возрождении спустя 20 лет собственной газеты "Шариат", в которой, в частности, планируют публиковать указы сформированного ими временного афганского правительства. Помимо этого, в октябре радикалы запустили в Кабуле центр телерадиовещания "Аль-Хиджрат", созданный вместо действовавшего при свергнутом правительстве телеканала "Маджлис-е номаяндегян", который освещал работу Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны).

В 1996-2001 годы при талибах в Афганистане было упразднено телевидение, а единственная действовавшая тогда радиостанция "Голос шариата" принципиально обходилась без дикторов-женщин.