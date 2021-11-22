Власти Кипра ужесточили правила пересечения внутренней границы

На фоне усугубления на острове ситуации вокруг распространения коронавируса комитет постановил изменить с 22 ноября оранжевый уровень эпидемической угрозы на темно-красный. Это решение автоматически вводит норму, согласно которой вакцинированные граждане уже не будут, как прежде, освобождаться при пересечении внутренней границы острова от сдачи диагностических тестов на коронавирус.

Теперь лица, прошедшие полный курс вакцинации такими противовирусными препаратами, как "Спутник V", Sinovac, Sinopharm, а также четырьмя вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, - консорциума Pfizer и BioNTech, Moderna, Vaxzevria и Janssen - смогут пересекать эту границу с отрицательным экспресс-тестом или ПЦР-тестом не более чем 7-дневной давности. Данное правило будет действовать для тех вакцинированных граждан, кто завершил полный курс вакцинации не менее 14 дней назад.

Тем лицам, у кого после вакцинации прошло меньше двух недель, придется, так же как и невакцинированным гражданам, предъявлять на пограничных КПП отрицательный результат теста на коронавирус не более чем 72-часовой давности.

Данное положение вводится в действие на всех переходах через внутреннюю границу Кипра в 09:00 (10:00 мск) в понедельник. Пересекающая остров с запада на восток и контролируемая миротворцами ООН демаркационная "Зеленая линия" разделяет Кипр на греческий юг и турецкий север. Данная буферная зона имеет длину 180 км, а ширину - от 3 м (в историческом центре Никосии) до более чем 7 км в районе деревни Афиену в провинции Ларнака. Перейти внутреннюю границу Кипра можно через девять пограничных КПП, три из которых расположены в кипрской столице.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.