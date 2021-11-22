"Известия": в РФ разработали новую программу для обучения в автошколах на категорию "В"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Представители Союза автошкол России и члены экспертного центра "Движение без опасности" предлагают новую программу обучения в автошколах на категорию "В". Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на разработчиков проекта.

По данным издания, в основе лежит модульный принцип обучения. Теоретические занятия поделены на тематические блоки: "Правила дорожного движения", "Основы законодательства в сфере дорожного движения", "Психофизиологические основы деятельности водителя", "Культура вождения и этика водителей" и "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов управления", сообщили газете разработчики. После каждого модуля ученики должны будут сдавать экзамен. В случае несдачи гражданам будут выделяться дополнительные часы, а дальше последует пересдача. За это дополнительное обучение придется доплачивать, пишут "Известия". "Стоит понимать, что обучение в автошколах - за деньги, и преподаватели не будут бесплатно проводить занятия. Поэтому в случае неудачи на экзамене ученики должны будут отдельно оплачивать добавочные часы, включающие в себя и пересдачу", - рассказал газете методист рабочей группы по созданию новой программы, эксперт группы учебно-методического обеспечения департамента профессионального обучения ДОСААФ России Андрей Степанов.

Председатель правления Союза автошкол Москвы и Союза автошкол России Александр Ачкасов сообщил изданию, что его специалисты также предлагают ввести в обучение специальные тесты на "умение читать дорогу". "Это серия коротких видеороликов, примерно по 30 секунд. На них представлены основные ситуации, с которыми может столкнуться водитель транспортного средства. Их надо будет ежедневно просматривать под контролем преподавателя и запоминать, как действовать в том или ином случае", - пояснил он.

Также Ачкасов отметил, что программа обучения водителей в автошколах не обновлялась более 50 лет. "Транспортные средства постоянно меняются, появляются всевозможные технические новшества, а следовательно необходимо менять и подход в обучении водителей. Только представьте: программы в автошколах не подвергались изменениям с 1960-х годов. А это совершенно неправильно. Кроме того, сейчас автошколы не учитывают психологическую подготовку будущего водителя", - рассказал эксперт.

1 декабря проект новой образовательной программы для автошкол будет направлен в Минпросвещения РФ, пишут "Известия".