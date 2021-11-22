Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в дикой природе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили новый очаг африканской чумы свиней в Партизанском районе Приморья, сообщила в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Лабораторией Россельхознадзора подтвержден очаг вируса африканской чумы свиней на территории Партизанского района. <...> ДНК вируса африканской чумы свиней выявлена в исследованных образцах патологического материала, отобранного государственным инспектором управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области от трупов диких кабанов, обнаруженных в лесном массиве на территории Партизанского района недалеко от села Васильевка", - говорится в сообщении.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.