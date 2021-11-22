В Якутии школьников отправили на дистанционку из-за морозов под минус 50 градусов

ЯКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Ученики в десяти селах Усть-Алданского района Якутии из-за морозов освобождены в понедельник от посещения уроков и отправлены на дистанционку. Об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram пресс-служба администрации района.

"Сегодня, 22 ноября, в десяти наслегах (сельское поселение - прим. ТАСС) Усть-Алданского района объявлен актированный день. Всего по улусу (району - прим. ТАСС) 695 учащихся переведены на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Самая низкая температура в минус 50 градусов зафиксирована в селе Кылайы. Температура минус 45 градусов отмечена в селе Огородтах. В селах Бяди, Дюпся, Усун-Кюель, Кептени, Маягас, Дыгдал, Эселях и Балыктах температура варьируется от 46 до 49 градусов мороза.

Как уточнили ТАСС в управлении образования, освобождены от посещения занятий ученики с первого по пятые классы, в некоторых селах в зависимости от температуры - по седьмые и восьмые классы.

Днем в Якутске температура составила минус 38 градусов, солнечно. Утром местами был туман.