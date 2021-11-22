В Югре откроют первую школу креативных индустрий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Открытие первой в регионе школы креативных индустрий запланировано в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в сентябре 2022 года. Она поможет выявлять одаренных детей, проводить предпрофессиональную ориентацию, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

"Министерство культуры РФ поддержало нашу заявку на создание "Школы креативных индустрий". Заявка будет реализована с 1 сентября 2022 года", - написала Комарова.

По ее словам, школа поможет выявлять одаренных детей, проводить предпрофессиональную ориентацию. Комарова также отметила, что для лучших стартапов авторов с 14 лет в ХМАО доступна поддержка - грант губернатора физическим лицам, а в 2022 году будет введен новый грант в сфере креативных индустрий по модели Фонда культурных инициатив. "Договорились с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения о совместном внедрении в регионе системы рибейтов (налоговых возвратов), с благотворительным фондом Владимира Потанина - о партнерстве в развитии целевых капиталов в сфере креативных индустрий", - добавила губернатор Югры.

Первая в стране школа креативных индустрий открылась в Кузбассе в 2020 году как филиал Российского государственного института сценических искусств в Кемерове. Туда принимают талантливых подростков, для зачисления не нужно проходить вступительные испытания. Школы также открыты в Калининграде и во Владивостоке.