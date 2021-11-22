Паромная переправа между Сахалином и материком закрылась из-за циклона

ТАСС, 22 ноября. Паромная переправа, связывающая Сахалин с материковой частью России, приостановила работу из-за циклона и шторма в Татарском проливе, сообщили ТАСС в Сахалинском морском пароходстве.

"Утром в понедельник паромная переправа закрылась. В море - шторм. Два парома находятся в порту Ванино Хабаровского края, третий паром на подходе к этому порту", - уточнили в организации.

Планируется, что в ночь на среду переправа возобновит работу. Региональное управление МЧС по Сахалинской области в связи с надвигающимся циклоном объявило штормовое предупреждение в большинстве муниципальных районов.