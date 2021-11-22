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Число заражений COVID-19 в Югре впервые за две недели снизилось до 250 в сутки

По данным регионального оперштаба, в период с 10 ноября ежесуточный показатель числа заболевших доходил до 261 случаев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки снизилось до 250 человек, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

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По данным регионального оперштаба, последний раз в Югре 250 новых случаев COVID-19 за сутки было зарегистрировано 10 ноября. После этого число новых заболевших с коронавирусной инфекцией было ежесуточно более 250 и доходило до 261.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах", - сказано в сообщении оперштаба.

Кроме того, по данным штаба, за сутки в Югре от последствий коронавирусной инфекции умерли девять человек. Последний раз менее десяти случаев смерти от ковида за сутки в регионе было зафиксировано 16 ноября - восемь умерших. После этого фиксировалось более десяти, в том числе максимум - 17 летальных исходов - 18 ноября.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы.

До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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