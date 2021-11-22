Коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы семь дней подряд

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 0,98. Он держится ниже единицы уже неделю, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - Ростовской и Свердловской областях, где он равен соответственно 1,01 и 1,02.

В Нижегородской области и Пермском крае индикатор составил 1, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,99, в Самарской области и Москве, где в воскресенье он был выше единицы, - 0,96, в Подмосковье - 0,94, в Санкт-Петербурге - 0,87.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.