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В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет

Мера также распространяется на людей с хроническими заболеваниями
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию жителец старше 60 лет от коронавируса ввели в Ростовской области. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Ростовской области, размещенном в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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"Внести изменения в Постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 01.07.2021 "Об обязательной иммунизации по эпидемиологическим показателям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан": Пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания: Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)", - говорится в тексте документа.

Постановление датировано 20-м ноября. В нем указывается, что оно вступает в силу с момента публикации на сайте.

В документе уточняется, что первым компонентом вакцины граждане должны привиться до 20 декабря, вторым - до 20 января.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 170 353, выздоровели 145 060 человек, умерли 8 427. В области ранее была введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

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РоссияРостовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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