Восстановленная "полуторка" стала экспонатом музея в Ленобласти наряду с боевой техникой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Автомобиль "полуторка", перевозивший в годы Великой Отечественной войны грузы по Дороге жизни в блокадный Ленинград, стал экспонатом музея наряду с боевой техникой. Церемония установки на территории музея "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске Ленинградской области автомобиля, поднятого со дна Ладожского озера, прошла в день 80-летия начала работы Дороги жизни 22 ноября в формате телемоста при участии ветеранов, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, губернаторов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александра Дрозденко и Александра Беглова.

"Можно сказать, что эта машина возвращается в строй. Только теперь ей предстоит выполнять не боевые, а воспитательные задачи - нести эстафету памяти, чтобы молодое поколение знало и помнило, какой ценой досталась нам наша Победа. За историей каждой прошедшей по льду Ладоги полуторки - судьбы инженеров-водителей, солдат и офицеров, простых ленинградцев и тружеников тыла - всех, кто помогал городу преодолеть тяготы войны и выстоять в то страшное время. Сегодня мы отдаем дань памяти каждому из них, воспеваем их бессмертный подвиг и сквозь годы благодарим за то, что они подарили нам жизнь и свободу", - сказала Матвиенко на церемонии.

По поручению председателя Совета Федерации в Кировском районе Ленинградской области проводятся поисковые работы, и в октябре 2020 года со дна Ладожского озера был поднят автомобиль ГАЗ-АА, который провалился под лед, выполняя рейс по Дороге жизни. Его отреставрировали и передали музею. "Лед часто не выдерживал, и машины уходили под воду вместе с водителями. Такая судьба постигла и эту полуторку. Она провела под водой долгих восемьдесят лет, чтобы сегодня предстать перед нами уже в качестве мемориала благодарности нашим героическим предкам", - пояснила Матвиенко.

Она подчеркнула, что каждый рейс по Дороге жизни был настоящим подвигом, и благодаря этой "машине-солдату" в Ленинград удалось доставить более миллиона тонн продуктов и предметов первой необходимости, а обратными рейсами эвакуировать сотни тысяч человек - детей, женщин - спасти их от голода, холода, вражеских бомб и снарядов.

"Несмотря ни на какие риски, автомобильные колонны день за днем отправлялись в Ленинград, а по пути их встречала табличка с пронзительным напоминанием: "Каждая полуторная машина везет продовольствие на 10 тыс. пайков, на 10 тыс. человек. Водитель, спасай эти жизни!" И мысль о том, что их ждут, что они не могут подвести, вновь и вновь сподвигала шоферов садиться за руль и делать все от себя зависящее, чтобы эти жизни спасти", - отметила председатель Совета Федерации.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы единственной транспортной магистрали, соединявшей в годы Великой Отечественной войны блокадный Ленинград со страной через Ладожское озеро. Она действовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года: в период навигации доставка продовольствия и эвакуация людей осуществлялись на буксирах с баржами и кораблях, а зимой машины шли по льду. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек. Ледовая трасса, которая официально называлась военно-автомобильная дорога № 101, начала работу 22 ноября 1941 года и использовалась две зимы.