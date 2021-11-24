Как Свердловская область превращается в один из важнейших российских транспортных хабов

В 2020 году правительство Свердловской области, Министерство транспорта, ОАО "РЖД" и ПАО "ТрансКонтейнер" подписали соглашение, которое важно не только для Среднего Урала, но и для всей российской логистической системы: документ предусматривает строительство масштабной грузовой деревни "Екатеринбург" в южной окрестности областного центра. Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, создание центра приведет к "увеличению инвестиционной привлекательности региона, росту рынка транспортных услуг и позволит Свердловской области стать современным транспортным хабом в масштабах всей страны". В материале ТАСС - о том, почему для создания нового логистического центра выбрали именно Екатеринбург и кто заинтересован в реализации проекта. Потребность региона в логистике Станция Екатеринбург-Сортировочный, расположенная на главном ходу Транссибирской магистрали, считается крупнейшей сортировочной станцией в России и одной из крупнейших в Евразии. Здесь формируется две сортировочные системы, которые обрабатывают вагонопотоки, соединяющие Европу и Азию, сырьевой север и индустриальный юг Урала. Также через главную узловую станцию Транссиба везут нефть из основного нефтедобывающего региона России - Западной Сибири.

Реализация в границах Екатеринбурга масштабного проекта техперевооружения сортировочной станции, направленного на повышение ее пропускной и перерабатывающей способности для освоения перспективного вагонопотока, тем не менее ограничена плотностью самого компактного города-миллионника России. На фоне перспектив постковидного роста глобальной экономики требования к пропускной способности Екатеринбургского транспортного узла могут стать критичными не только для России, но сразу для двух континентов - Европы и Азии. Растет товарооборот и самой Свердловской области. Так, по данным регионального Министерства внешнеэкономических связей со ссылкой на Уральское таможенное управление, в 2020 году внешнеторговый оборот Свердловской области вырос на 2,3% по сравнению с допандемийным 2019-м - до $12,282 млрд. При этом экспорт вырос на 3,8%. Примечательно, что при введении ограничительных мер из-за ухудшения эпидобстановки по итогам 2020 года регион прогнозировал снижение экспорта, рассказали в министерстве. По данным АО "Российский Экспортный центр", Свердловская область занимает четвертое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта за 2020 год среди всех субъектов РФ (после Москвы, Санкт-Петербурга и Ростовской области), восьмое место в рейтинге регионов по объему экспорта (в 2019 году - десятое). Экспорт вырос в основном за счет увеличения поставок машиностроительной продукции на 27%. Также масштабными были поставки частей летательных аппаратов, экспорт которых в 2020 году вырос в полтора раза, в том числе в Китай, США, Узбекистан и Францию. Экспорт железнодорожной техники также увеличился на 27%, поставки оборудования для переработки минеральных веществ выросли более чем вдвое. В 1,8 раза выросли поставки продукции приборостроения, в основном за счет поставок медицинского (дыхательного) оборудования, экспорт которого вырос в 2,9 раза (в Сербию, Узбекистан, Казахстан, Боснию и Герцеговину, Индонезию). Ожидаемые перспективы роста обуславливают необходимость интенсификации, ощутимого апгрейда логистики в екатеринбургском транспортном узле уже в ближайшей перспективе. Задачи нового логистического хаба Заместитель начальника Свердловской железной дороги Алексей Гребенкин поясняет, что ТЛЦ будет работать как с транзитным потоком, так и с перевозкой товаров в границах Свердловской области и соседних субъектов.

По его словам, к июлю 2024 года планируется создать всю инфраструктуру, необходимую для оказания логистических услуг "от двери до двери" с применением принципа единого окна. При этом наращивать продуктивность ТЛЦ будет постепенно. "Говорить о том, что к 2024 году вся площадка будет готова обеспечить мощность в 10 млн тонн, полагаю, преждевременно. Первая цель - к этому сроку создать ТЛЦ под 6 млн тонн грузов в год", - отметил Гребенкин. Для достижения больших объемов понадобятся производственные мощности в непосредственной близости от ТЛЦ, создание дополнительных грузопотоков, привлечение инвестиций в развитие складской, логистической и производственной инфраструктур. Помимо перечисленных четырех сторон соглашения, к реализации проекта могут подключиться дополнительные участники. Урал как важный логистический центр Алексей Гребенкин отмечает, что Свердловская область в целом и Екатеринбург в частности - важные логистические точки: до соседних городов-миллионников Челябинска и Перми, а также до крупного промышленного и делового центра, Тюмени, здесь от 200 до 400 километров. "Екатеринбург, по сути, уже является логистическим хабом, и есть все условия, чтобы сделать из него не только всероссийский, но и международный хаб. У нас есть выходы на страны ближнего зарубежья, столица Урала стоит на пересечении направлений „запад - восток“ и „север - юг“, и, естественно, Екатеринбург может быть хорошей точкой опоры для генерации грузов, перевалки и растаможивания", - пояснил он.

При поддержке государства ТЛЦ может превратиться в территорию опережающего развития, что позволит привлечь инвесторов, производителей и логистов. По мнению Алексея Гребенкина, появление нового транспортно-логистического центра поможет разгрузить другие маршруты: на Урал можно перевести часть грузоперевозок, которые сейчас идут с Дальнего Востока до больших таможенных терминалов в Центральной России, повысив тем самым производительность. Экономическая рентабельность проекта На вопрос о том, не грозит ли проекту задержка сроков реализации в условиях экономической нестабильности, Алексей Гребенкин ответил отрицательно. По его словам, строительство ТЛЦ обещает повышение доходов. "Можно однозначно сказать, что трендом последних лет является массовое увеличение контейнеризации перевозок грузов на всех направлениях, открываются новые станции для работы с контейнерами. Увеличение происходит ежегодно, несмотря на влияние пандемийного кризиса и других негативных экономических факторов. Контейнерные перевозки растут год от года. Задача, которая стала основной отправной точкой для формирования сети опорных ТЛЦ, - четырехкратное повышение транзитного потенциала и ускорение грузоперевозок транзитных грузов до семи суток по Транссибу - от Владивостока до Москвы и Калининграда. И разветвленная сеть ТЛЦ будет способствовать ее выполнению", - отмечает представитель СвЖД. ТЛЦ "Уральский" ТЛЦ "Екатеринбург" - не единственный новый логистический хаб, который появится в Екатеринбурге. До 2024 года в семи километрах от станции Аппаратная на северо-востоке Екатеринбурга заработает транспортно-логистический центр "Уральский". Он также будет состоять из железнодорожной, терминальной и складской инфраструктуры. По проекту ТЛЦ займет площадь 123 гектара, срок реализации первой очереди назначен на 2022 год.

Проект планировки территории ТЛЦ утвердил своим постановлением № 1307 от 9 июля 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В логистическом центре будет предусмотрена обработка всех видов контейнерных грузов и комплексное терминальное обслуживание, будет работать ветеринарный и фитосанитарный контроль. Участники проекта знают и готовы обсуждать возможные проблемы, связанные с экологическим аспектом проекта, с соседством поселка Калиновский, а также с высокой загруженностью дорог в окрестностях будущего логопарка. "Очень интересный проект, который может дать серьезный социально-экономический эффект для города и региона в целом за счет создания новых рабочих мест, поступления налоговых платежей, а также развития наших компетенций в сфере логистики", — отмечает Алексей Орлов. В департаменте информполитики Свердловской области уточнили, что на территории ТЛЦ не предусмотрено размещения каких-либо производств, опасных промышленных объектов, хранения и утилизации опасных грузов и веществ, запланировано благоустройство территории с высадкой деревьев. "Использование железной дороги и грузовиков с высоким экологическим классом исключит риски неблагоприятного влияния на жителей прилегающих территорий", - заверили в ведомстве. Там уточнили, что власти рассматривают возможность строительства новых транспортных коридоров. Соглашение также подписали четыре стороны: Минтранс, правительство Свердловской области, ОАО "РЖД" и ООО "Екатеринбургский транспортный терминал". Интерес частных инвесторов Об интересе бизнеса, в частности к ТЛЦ "Екатеринбург", рассказал директор департамента складской и индустриальной недвижимости Сolliers International Антон Репин. "Рынок, безусловно, заинтересован. Во-первых, я надеюсь, что проект ускорит замыкание Екатеринбургской кольцевой автодороги, которая не достроена как раз в своей южной части, то есть улучшится транспортная доступность. Кроме того, в Свердловской области на текущий момент, конечно, недостает качественных мультимодальных центров с железнодорожной веткой и развитой инфраструктурой. Когда к нам поступают запросы на земельные участки с железнодорожными ветками, удовлетворить их крайне проблематично", - сказал он.