Первую среди вузов онлайн-программу по русскому языку для иностранцев запустили в СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) первым из российских вузов запустил онлайн-программу "Русский язык для начинающих" для иностранцев, обучение доступно на английском языке на платформе "Открытое образование". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба университета.

"22 ноября СПбГУ первым из российских вузов запустит онлайн-программу по изучению русского языка для иностранцев Russian for Beginners. Слушатели познакомятся с русским алфавитом - научатся читать, а затем перейдут к основам грамматики и изучению слов и простых фраз: как рассказать о себе, о своей семье и увлечениях, спросить дорогу или поздравить с праздником", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СПбГУ, онлайн-программа доступна абсолютно всем желающим.

По данным пресс-службы, занятия состоят из видеосюжетов, диалогов, тестов и заданий, которые помогут обучающимся овладеть базовыми языковыми навыками. К концу программы иностранцы смогут использовать русский язык в повседневном или профессиональном общении на уровне А1 (начальный).

Согласно мониторингу Минобрнауки РФ, общее число иностранных обучающихся в России всех уровней и форм обучения составляет более 316 тыс. человек.