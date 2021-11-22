В Москве сотрудники ГИБДД с начала эксперимента проверили более 800 электронных СТС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 800 электронных свидетельств о регистрации транспортных средств проверили сотрудники ГИБДД с 20 августа. Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления ГИБДД по Москве Любовь Высоцкая.

Она напомнила, что с 20 августа по 1 декабря в России проводится эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства, в ходе которого тестируется специальное мобильное приложение "Госуслуги.Авто".

"В настоящее время специальное программное обеспечение, позволяющее сканировать QR-код, установлено на всех устройствах мобильного доступа, используемых сотрудниками ДПС при несении службы. Всего за период использования мобильного приложения "Госуслуги.Авто" сотрудниками Госавтоинспекции Москвы проверено более 800 электронных свидетельств о регистрации транспортного средства", - сказала она, выступая в понедельник в эфире телеканала "Вечерка-ТВ".

Высоцкая также отметила, что сейчас мобильное приложение имеет работает в статусе эксперимента, что не отменяет обязанности водителям иметь при себе регистрационные документы. "В настоящее время мобильное приложение имеет статус эксперимента и не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде и по требованию сотрудников полиции предъявлять их для проверки", - сказала она.

Высоцкая отметила, что в настоящее время организовано ознакомление сотрудников дорожно-патрульной службы с мобильным приложением "Госуслуги.Авто". "Проверка электронных документов проводится с помощью мобильных устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением, позволяющим считывать QR-код, поэтому сотрудниками ДПС изучена необходимая документация пользователя приложения", - сказала она.